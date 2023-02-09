بالفيديو.. "النجار" يقول لـ"يا هلا بالعرفج": إدارة "الاتحاد" تستحق الفرح

استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع الناقد الرياضي "هتان النجار"، تَحَدث من خلاله عن نصيحة الطبيب له بالحرص على المشي، كما تَحدث عن أهم قراراته التي اتخذها وهو يمشي، كما أنه وجّه رسالة للإعلاميين بضرورة الابتعاد عن التعصب الرياضي.