بالفيديو.. "النجار" يقول لـ"يا هلا بالعرفج": إدارة "الاتحاد" تستحق الفرح
استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو في فقرة المشي مع الناقد الرياضي "هتان النجار"، تَحَدث من خلاله عن نصيحة الطبيب له بالحرص على المشي، كما تَحدث عن أهم قراراته التي اتخذها وهو يمشي، كما أنه وجّه رسالة للإعلاميين بضرورة الابتعاد عن التعصب الرياضي.
وعن مسيرة الاتحاد قال: إدارة أنمار الحائلي تستحق الفرح؛ لأنها تعبت واجتهدت.
جاء ذلك أثناء استضافة "عامل المعرفة" في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب، استعرض "عامل المعرفة" كتاب "رحلة الثلاثين عامًا" للدكتور زاهر الألمعي، وهو كتاب يُعتبر سيرة وطن، كما عرض مقطعًا مرئيًّا للأديب "إبراهيم الألمعي" يحدثنا عن الكتاب.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج تغريدات عبر الطائر الأزرق "تويتر" بمناسبة تأهل "الهلال" لنهائي كأس العالم للأندية؛ وهو بذلك يحقق إنجازًا كرويًّا جديدًا.
وفي سياق فقرة سيرة وتر، يروي الشاعر "صالح الشادي" قصة أغنية "تستاهل الكاس" التي غناها الفنان عبدالمجيد عبدالله لنادي الاتحاد.