طيلة رمضان.. "المرور" ينشر جدولاً بأوقات منع دخول الشاحنات في الرياض وجدة والشرقية

وفي محافظة جدة منع دخول الشاحنات من الأحد حتى الخميس، ويسمح بدخول وايتات التحلية وضواغط النظافة على مدار الساعة، وتمنع الشاحنات الأخرى من الساعة الـ9:00 ص حتى الـ7:00 مساء، ومن الـ9:00 مساء حتى الواحدة صباحًا عدا يوم الخميس حتى الثالثة صباحًا، ثم الجمعة والسبت يُمنع دخول الشاحنات عدا الشاحنات المستثناة من الـ4:00 حتى الـ7:00 مساء، ثم من الـ9:00 مساء حتى الـ3:00 صباحًا، والسبت حتى الـ1:00 صباحًا.