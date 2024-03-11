طيلة رمضان.. "المرور" ينشر جدولاً بأوقات منع دخول الشاحنات في الرياض وجدة والشرقية

أوضح المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات في كل من العاصمة الرياض من اليوم حتى 5 شوال، ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية (الدمام والخبر والظهران)، طيلة شهر رمضان المبارك.
وجاء فيما يخص العاصمة من 1 حتى 18 رمضان بمنع جميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ3:00م حتى الـ2:00 ص، ومنع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة الـ4:00 إلى الـ10:00 مساء، ثم من الأحد حتى الخميس منع عام لجميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الـ1:00 صباحًا، ومنع خاص لشاحنات الخدمة فترة أولى من الساعة الـ8:00 حتى الـ11:00 صباحًا، والفترة الثانية من الساعة الـ3:00 حتى الـ6:00 مساء.
كما تضمَّن الجدول السماح لجميع الشاحنات بالدخول من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ1:00 صباحًا حتى الساعة الـ8:00 صباحًا.
وجاء منع الشاحنات من دخول العاصمة بدءًا من تاريخ 19 رمضان إلى 5 شوال 1445هـ عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ5:00 مساء حتى الـ1:00 صباحًا، ومنع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة الـ4:00 إلى الـ11:00 مساء، ثم السماح بدخول جميع الشاحنات من الساعة الـ1:00 صباحًا حتى الـ4:00 مساء.
وفي محافظة جدة منع دخول الشاحنات من الأحد حتى الخميس، ويسمح بدخول وايتات التحلية وضواغط النظافة على مدار الساعة، وتمنع الشاحنات الأخرى من الساعة الـ9:00 ص حتى الـ7:00 مساء، ومن الـ9:00 مساء حتى الواحدة صباحًا عدا يوم الخميس حتى الثالثة صباحًا، ثم الجمعة والسبت يُمنع دخول الشاحنات عدا الشاحنات المستثناة من الـ4:00 حتى الـ7:00 مساء، ثم من الـ9:00 مساء حتى الـ3:00 صباحًا، والسبت حتى الـ1:00 صباحًا.
وفي المنطقة الشرقية يُمنع دخول الشاحنات من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ9:00 إلى الـ11:00 صباحًا، ومن الـ3:00 إلى الـ6:00 مساء، ثم من الـ9:00 إلى الـ12:00 مساء، وفي أيام الجمعة والسبت يبدأ المنع من الساعة الـ3:00 مساء إلى الـ6:00 مساء، وأيضًا من الـ9:00 مساء إلى الـ12:00 مساء.