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طيلة رمضان.. "المرور" ينشر جدولاً بأوقات منع دخول الشاحنات في الرياض وجدة والشرقية

استثنى شاحنات الخدمة وصهاريج التحلية والنظافة
طيلة رمضان.. "المرور" ينشر جدولاً بأوقات منع دخول الشاحنات في الرياض وجدة والشرقية

أوضح المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات في كل من العاصمة الرياض من اليوم حتى 5 شوال، ومحافظة جدة والمنطقة الشرقية (الدمام والخبر والظهران)، طيلة شهر رمضان المبارك.

وجاء فيما يخص العاصمة من 1 حتى 18 رمضان بمنع جميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ3:00م حتى الـ2:00 ص، ومنع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة الـ4:00 إلى الـ10:00 مساء، ثم من الأحد حتى الخميس منع عام لجميع الشاحنات عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ8:00 صباحًا حتى الـ1:00 صباحًا، ومنع خاص لشاحنات الخدمة فترة أولى من الساعة الـ8:00 حتى الـ11:00 صباحًا، والفترة الثانية من الساعة الـ3:00 حتى الـ6:00 مساء.

كما تضمَّن الجدول السماح لجميع الشاحنات بالدخول من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ1:00 صباحًا حتى الساعة الـ8:00 صباحًا.

وجاء منع الشاحنات من دخول العاصمة بدءًا من تاريخ 19 رمضان إلى 5 شوال 1445هـ عدا شاحنات الخدمة من الساعة الـ5:00 مساء حتى الـ1:00 صباحًا، ومنع خاص للشاحنات الخدمية من الساعة الـ4:00 إلى الـ11:00 مساء، ثم السماح بدخول جميع الشاحنات من الساعة الـ1:00 صباحًا حتى الـ4:00 مساء.

وفي محافظة جدة منع دخول الشاحنات من الأحد حتى الخميس، ويسمح بدخول وايتات التحلية وضواغط النظافة على مدار الساعة، وتمنع الشاحنات الأخرى من الساعة الـ9:00 ص حتى الـ7:00 مساء، ومن الـ9:00 مساء حتى الواحدة صباحًا عدا يوم الخميس حتى الثالثة صباحًا، ثم الجمعة والسبت يُمنع دخول الشاحنات عدا الشاحنات المستثناة من الـ4:00 حتى الـ7:00 مساء، ثم من الـ9:00 مساء حتى الـ3:00 صباحًا، والسبت حتى الـ1:00 صباحًا.

وفي المنطقة الشرقية يُمنع دخول الشاحنات من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ9:00 إلى الـ11:00 صباحًا، ومن الـ3:00 إلى الـ6:00 مساء، ثم من الـ9:00 إلى الـ12:00 مساء، وفي أيام الجمعة والسبت يبدأ المنع من الساعة الـ3:00 مساء إلى الـ6:00 مساء، وأيضًا من الـ9:00 مساء إلى الـ12:00 مساء.

المرور السعودي
الإدارة العامة للمرور
أوقات منع دخول الشاحنات

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