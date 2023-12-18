طلاب "فايف ون توك" يُبهرون العالم بمشاركتهم في "COP28" بدبي

ونجحت "فايف ون توك" من خلال إطلاق حملات توعوية ومبادرات نشطة على المنصة، في جذب انتباه مستخدميها إلى قضايا التغير المناخي وأثرها على البيئة والمجتمع. ولعل أهم ما يميز مشاركتها في المؤتمر هو التركيز على دعم الحوارات البنّاءة وتشجيع الابتكار في مجالات الحلول المستدامة.