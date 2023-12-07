"السلطان": ميزانية 2024 تؤكد ما أشار إليه ولي العهد من استمرار رحلة التقدم نحو مستقبل مستدام

ونوه في تصريح بهذه المناسبة بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد من أن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة ـللعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.