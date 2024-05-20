وزير النقل: المملكة ملتزمة بإيجاد قيادة فاعلة وعالمية بقطاع الطيران.. 111 مليون مسافر في 2023

وأضاف "الجاسر" خلال كلمته في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، أنه منذ 2022 حققت المملكة رقمًا قياسيًّا بلغ 111 مليون مسافر لعام 2023 وأعلنت عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني، وأكدت أوامر الطلبات لمئات الطائرات من خلال الناقلات السعودية.