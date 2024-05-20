وزير النقل: المملكة ملتزمة بإيجاد قيادة فاعلة وعالمية بقطاع الطيران.. 111 مليون مسافر في 2023

قال وزير النقل صالح الجاسر: إن استضافة المملكة لمؤتمر مستقبل الطيران، يعكس التزامها بإيجاد قيادة فاعلة وعالمية بقطاع الطيران؛ مشيرًا إلى أن المملكة نجحت في الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية.
وأضاف "الجاسر" خلال كلمته في مؤتمر مستقبل الطيران 2024، أنه منذ 2022 حققت المملكة رقمًا قياسيًّا بلغ 111 مليون مسافر لعام 2023 وأعلنت عن السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران المدني، وأكدت أوامر الطلبات لمئات الطائرات من خلال الناقلات السعودية.
وأشار إلى إطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لاستضافة 100 مليون مسافر بحلول 2030، كما تم افتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، إضافة إلى توسيع المطارات بجميع أنحاء المملكة.