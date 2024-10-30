منتدى دِل تكنولوجيز في الرياض يُسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على دفع الابتكار وتعزيز التنافسية لدى الشركات السعودية

ويشكل المنتدى هذا العام محطة بارزة، إذ يتزامن مع احتفال "دِل تكنولوجيز" بمرور 20 عامًا على انطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها شريكًا تقنيًا موثوقًا، تلتزم دِل بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص.