أول مركبة برمائية من نوعها بالشرق الأوسط.. "طمية" تخطف أنظار الزوار بمؤتمر "خدمات الحج"

وأبهرت مركبة "طمية" إحدى مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تم تدشينها في موسم حج العام الماضي أنظار زوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م والمقام في سوبر دوم جدة من تاريخ 8-11/1/2024م؛ حيث تنفرد الهيئة باحتضانها لأول مركبة إسعافية برمائية من نوعها في الشرق الأوسط والتي تتسم بالاستجابة النوعية في عمليات إخلاء الحالات الطارئة التي يصعب الوصول إليها في المناطق الوعرة كالجبال والسهول وحتى المناطق المائية والوحلة.