أول مركبة برمائية من نوعها بالشرق الأوسط.. "طمية" تخطف أنظار الزوار بمؤتمر "خدمات الحج"

خطفت المركبة "طمية" أنظار زوار جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ للتعريف بخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
وتتضمَّن المشاركة تقديم نبذة للزوّار عن أحدث سيارات الإسعاف للدفع الرباعي المجهزة بأحدث التجهيزات والمواصفات المعتمدة في سيارات الإسعاف المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيزها بجميع الأنظمة المعمول بها في غرفة عمليات الهلال الأحمر، بحيث ترتبط تلك المركبات بأنظمة غرف العلميات؛ مما يسهم في عملية تقديم الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.
وقدمت الهيئة للزوار نبذة عن جهودها خصوصاً الإسعافات الأولية، وعرض للآليات الجديدة الخاصة بالهيئة؛ ومنها عربة "رفيدة" أحدث الوحدات الإسعافية، المتمثلة في وحدة التدريب الميداني.
وتضم الوحدة كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل ما يحدث بالسيارة بكل دقة؛ بهدف تدريب الموظفين ميدانياً داخل السيارة، كما يمكن الاستفادة من هذه الشاشات بعرض مرئي للتعليمات الإسعافية، بجانب وجود فريق طبي ومتطوعين مدربين على أعلى مستوى في إطار تأمين العارضين والزوار، والاستعداد لأي حالة طارئة.
وأبهرت مركبة "طمية" إحدى مركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي تم تدشينها في موسم حج العام الماضي أنظار زوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024م والمقام في سوبر دوم جدة من تاريخ 8-11/1/2024م؛ حيث تنفرد الهيئة باحتضانها لأول مركبة إسعافية برمائية من نوعها في الشرق الأوسط والتي تتسم بالاستجابة النوعية في عمليات إخلاء الحالات الطارئة التي يصعب الوصول إليها في المناطق الوعرة كالجبال والسهول وحتى المناطق المائية والوحلة.
وتتمتع المركبة بقدرة الوصول إلى أصعب الأماكن، فضلاً عن قدرتها في تنفيذ مهام الإنقاذ، والإسعاف٠
ومن أبرز مواصفات مركبة "طمية" أنها تنقل مريضين وستة أفراد آخرين وتعمل إلى ما يقارب 19 ساعة من دون توقف وأكثر من 65 ساعة في وضعية الوقوف وتحتوي على أنوار تحذيرية لمشاهدة الأماكن الليلية في الأوقات المظلمة.