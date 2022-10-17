وسط إقبال كبير.. جامعة "كاوست" تطلق فعالية "نايت ووك جدة"

شهدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، مساء الخميس الماضي، إقبالاً كبيرًا لحضور فعالية "نايت ووك جدة" التي تنظمها إدارة خدمات المجتمع في الجامعة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.