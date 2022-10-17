وسط إقبال كبير.. جامعة "كاوست" تطلق فعالية "نايت ووك جدة"

شهدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، مساء الخميس الماضي، إقبالاً كبيرًا لحضور فعالية "نايت ووك جدة" التي تنظمها إدارة خدمات المجتمع في الجامعة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
واستقبلت الجامعة أكثر من خمسة آلاف زائر للفعالية الممتدة على مناطق مختلفة داخل الجامعة وهي: منطقة الممشى والتي تحوي المسار الرياضي بمسافة تتراوح بين 3 إلى 4 كلم من الفعاليات المصحوبة بعروض الموسيقى والأضواء.
بالإضافة إلى منطقة المهرجان والتي تتكون من مسرح ترفيهي ومرافق أخرى للأنشطة الرياضية المختلفة، وكذلك منطقة للمطاعم وعربات "الفود ترك".
وتعتبر فعالية "نايت ووك" واحدة من العديد من مبادرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"؛ لتقديم مجموعة واسعة من التجارب الثقافية والرياضية والترفيهية للمجتمع في كاوست وخارج كاوست، وإسهامًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.