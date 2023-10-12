محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء الشركة الأولى للتعليم والتدريب النموذجي

واستمع سموّه إلى أبرز الأنشطة الرئيسية للشركة واختصاصاتها، ومشاريعها الحالية وتوجهاتها المستقبلية، كما اطلع سموّه على مشروع عدد من الكليات الأهلية التي تقوم عليها الشركة حاليًّا في محافظة الأحساء، وهي "الكلية الأولى للعلوم الإدارية والإنسانية الأهلية"، و"الكلية الأولى للهندسة الأهلية"، و"الكلية الأولى للحاسب الآلي ونظم المعلومات الأهلية"، مع استعراض الإنجازات المتحقّقة حتى اليوم، التي وصلت إلى "78%" تقريبًا.