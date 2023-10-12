محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء الشركة الأولى للتعليم والتدريب النموذجي
استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم "الخميس"؛ رئيسَ مؤسسي الشركة الأولى للتعليم والتدريب النموذجي المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرينيس، يرافقه الأعضاء المؤسسون للشركة: الدكتور عبدالرحمن الشتيوي، والدكتور هشام المشيقح، وسعد العبيدان، وعبدالرؤوف البشير.
واستمع سموّه إلى أبرز الأنشطة الرئيسية للشركة واختصاصاتها، ومشاريعها الحالية وتوجهاتها المستقبلية، كما اطلع سموّه على مشروع عدد من الكليات الأهلية التي تقوم عليها الشركة حاليًّا في محافظة الأحساء، وهي "الكلية الأولى للعلوم الإدارية والإنسانية الأهلية"، و"الكلية الأولى للهندسة الأهلية"، و"الكلية الأولى للحاسب الآلي ونظم المعلومات الأهلية"، مع استعراض الإنجازات المتحقّقة حتى اليوم، التي وصلت إلى "78%" تقريبًا.
ونوه سموّه إلى التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الرشيدة، حفظها الله، في قطاع التعليم، والاهتمام الكبير الذي يحظى به؛ لدوره في ترسيخ التنمية المستدامة التي تهدف لها رؤية السعودية 2030.
من جانب آخر قدّم المهندسُ عبدالعزيز القرينيس شكرَه وتقديره لسمو محافظ الأحساء؛ على اهتمامه ودعمه المتواصل للقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات له بما يُحقّق رؤية الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.