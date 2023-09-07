المستشار قطان يلتقي وزيرة خارجية كوت ديفوار

وثمّن في بداية اللقاء ما أبدته وزيرة خارجية جمهورية كوت ديفوار، من تأكيد دعم حكومة بلادها لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.