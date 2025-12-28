وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعًا حول المملكة

ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (16) موقعًا حول المملكة.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية محافظة حريملاء، ويوم الاثنين للرجال والنساء في القطاع الشرقي بأمانة مدينة الرياض، وللرجال في ابتدائية ومتوسطة محافظة حريملاء، ويوم الثلاثاء في ابتدائية حزيمة بن ثابت بمحافظة حريملاء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في القطاع الغربي بأمانة الرياض، وللرجال في متوسطة وثانوية محافظة حريملاء لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال في المتوسطة والثانوية النموذجية بأبها لمدة يومين، وابتدائية سعد بن معاذ بمحافظة محايل عسير، ويوم الاثنين في ابتدائية الإمام حفص ومتوسطة الإمام نافع لتحفيظ القرآن بمحافظة محايل عسير، ويوم الثلاثاء في متوسطة أبي ذر الغفاري بمحافظة النماص، ويوم الأربعاء في بلدية محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في معهد الملك فيصل للقوات البحرية بجدة، ويوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للنساء في ثانوية محافظة عيون الجواء للبنات بمنطقة القصيم، ويوم الاثنين للرجال في بلدية محافظة الغزالة بمنطقة حائل، ويوم الخميس للنساء في جمعية طيف التوحد بمحافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد لكل منهم.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.