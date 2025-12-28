وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية محافظة حريملاء، ويوم الاثنين للرجال والنساء في القطاع الشرقي بأمانة مدينة الرياض، وللرجال في ابتدائية ومتوسطة محافظة حريملاء، ويوم الثلاثاء في ابتدائية حزيمة بن ثابت بمحافظة حريملاء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في القطاع الغربي بأمانة الرياض، وللرجال في متوسطة وثانوية محافظة حريملاء لمدة يوم واحد لكل موقع.