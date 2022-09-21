الحجرف: العنصرية تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز العنف بين فئات المجتمع والدول

وأوضح "الحجرف" أن العنصرية تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز العنف والنزاعات بين فئات المجتمع والدول، خاصة تلك المرتبطة بخطابات الكراهية وازدراء الأديان ومقدساتها، والعنصرية المبنية على التمييز الطائفي والعرقي؛ معربًا عن اعتزازه العميق بانضمام جميع دول مجلس التعاون للاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولما قدّمته دول المجلس من جهود وتدابير وإجراءات لأجل القضاء على هذه الآفة.