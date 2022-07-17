"مسام" ينزع 700 لغم في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2022م من انتزاع 700 لغم زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 320 لغمًا مضادًا للدبابات، و380 ذخيرة غير متفجرة. وتمكَّن فريق "مسام" من نزع 54 لغماً مضاداً للدبابات و86 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة عدن، بالإضافة إلى نزع 266 لغماً مضاداً للدبابات و294 ذخيرة غير متفجرة بمديرية مأرب في محافظة مأرب.