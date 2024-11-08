بمشاركة متخصصين دوليين.. انطلاق ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض

ويضم الملتقى جدول أعمال حافلاً يشمل ورش عمل وجلسات حوارية تناقش قضايا متعمقة حول مهنة الترجمة، ويقدم اليوم الأول مجموعة من ورش العمل المتميزة، مثل "أدوات بناء الهوية المهنية للمترجمين" التي تركز على تعزيز قدرات المترجمين التواصلية، و"دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات المساعدة للترجمة"، التي تستعرض كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وكفاءة الترجمة، كما يتناول الملتقى موضوعات مثل "الطريق نحو احتراف دبلاج المحتوى المرئي" و"ترجمة المحتوى في العالم الرقمي وشبكات التواصل".