"بيئة الرياض" تتحفظ على 12 طنًا من البيض الفاسد

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس بندر الرويس أنه تم إتلاف جميع الكميات، وذلك بالتنسيق مع البلديات بحكم الاختصاص، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تباشر أعمالها يوميًا لرصد التجاوزات والمخالفات، وتطبيق اللوائح الجزائية على جميع المخالفين وفق ما تقتضيه الأنظمة الهادفة إلى المحافظة على سلامة المستهلكين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتادين في أسواق النفع العام.