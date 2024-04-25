"بيئة الرياض" تتحفظ على 12 طنًا من البيض الفاسد

تمكنت الفرق الرقابية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض من التحفظ على 12 طنًا من البيض الفاسد داخل شاحنة قبل إفراغ حمولتها في سوق الروابي شرق العاصمة الرياض.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس بندر الرويس أنه تم إتلاف جميع الكميات، وذلك بالتنسيق مع البلديات بحكم الاختصاص، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية تباشر أعمالها يوميًا لرصد التجاوزات والمخالفات، وتطبيق اللوائح الجزائية على جميع المخالفين وفق ما تقتضيه الأنظمة الهادفة إلى المحافظة على سلامة المستهلكين، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتادين في أسواق النفع العام.
وأشار "الرويس" إلى أن الوزارة ترصد عمليات الغش في بيع المواد الغذائية، ضمن نطاق أسواق النفع العام، حيث تتضمن لائحة المخالفات بيع أي منتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية منتهية الصلاحية، مبينًا أن فرع الوزارة يباشر عملية إتلافها بالكامل، وتطبيق الأنظمة واللوائح على المخالف.
وأضاف أن الجولات اليومية تشمل الأسواق التي تعرض الخضار، واللحوم، والأسماك، والدواجن، مع حرص الوزارة على وفرة السلع الغذائية وعرضها ونقلها وتخزينها وتسويقها بالطرق الصحية لضمان سلامة المستهلك.
وتأتي الحملات الميدانية التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض في إطار عمل مستمر بالشراكة الإستراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف خدمة المستفيدين في المنطقة، وتنفيذ الرقابة الصحية على الأغذية قبل دخولها إلى الأسواق المركزية، وتوزيعها على المحال التجارية.