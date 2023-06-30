"الرواق السعودي" يُحدث الفارق.. يحتضن 107 آلاف طائف في الساعة لطواف الوداع

ويمتد من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بإضافة جديدة للرواق السعودي، وقد بلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة نحو (1500) عمود مكسوّ بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة، وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أصبحت مساحتها نحو (365) ألف متر مربع والطاقة الاستيعابية نحو مليون مصلّ، وتضمّن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد باباً جديداً وهو باب الملك فهد.