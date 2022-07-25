"تقني وجامعة تبوك" تفعّلان اتفاقية التجسير لـ 3 تخصصات لعام 1444 هـ

وأكد المهندس “البلوي”، أن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الاستراتيجية لتوفير البرامج التي تخدم المصالح المشتركة تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التخصصات التي سيتم التجسير عليها تشمل: ”القوى الكهربائية وشبكات الحاسب وتقنية المحاسبة على أن تبدأ مواعيد القبول للتجسير يوم الأربعاء الموافق 12 / 01 / 1444 هـ، بالدخول لموقع البوابة الإلكترونية لجامعة تبوك عبر الرابط التالي:

https://myut.ut.edu.sa/ut/init