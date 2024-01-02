أمير عسير يستقبل "نائبه" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه

وأضاف: "ستكون في نفسي محل النفس، كما كان آباؤنا وأجدادنا في مراحل توحيد هذه البلاد منذ 300 عام، وسنعمل معًا على تحقيق ما أُمرنا به في استراتيجية "القمم والشيم "، وأقول لك أيها الأخ العضيد إن أهالي منطقة عسير، من كل خير قريبين، ومع كل رأي سديدين، وسيعملون معك كما عملوا معي ومع أمراء المنطقة السابقين، وسيكونون معك العين الفاحصة والقلب المخلص وسترى منهم ما يسرك بإذن الله تعالى".