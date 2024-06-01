نائب وزير الإسكان يدشن غدًا المؤتمر الدولي للبناء والبناء المستدام

يدشن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني، غدًا الأحد، أعمال المعرض والمؤتمر الدولي للبناء المستدام، تحت شعار "البناء المستدام في ضوء رؤية 2030 وبرامجها".
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من 12 دولة و30 متحدثًا من خبراء الاستدامة في جميع قطاعات البناء.
ويحضر المؤتمر نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة قطاع البناء والقطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
ويُعد معرض البناء المستدام، فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح في تضمين الاستدامة لكل مراحل البناء بداية من التصميم إلى التنفيذ.
إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نموًّا وإشراقًا.
وتعقد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل؛ لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المهمة، والتي تركز على تعزيز قدرة قطاع البناء على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية البناء ونشر الوعي عن أهمية الممارسات المستدامة وكيفية تحقيق العائد على الاستثمار في مجال البناء المستدام.
يذكر أن أعمال المؤتمر والمعرض الدولي، تستمر حتى 5 يونيو الجاري.