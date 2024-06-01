نائب وزير الإسكان يدشن غدًا المؤتمر الدولي للبناء والبناء المستدام

وتعقد العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل؛ لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المهمة، والتي تركز على تعزيز قدرة قطاع البناء على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية البناء ونشر الوعي عن أهمية الممارسات المستدامة وكيفية تحقيق العائد على الاستثمار في مجال البناء المستدام.