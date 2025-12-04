وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في بروكسل، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي هانا مورو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى مملكة بلجيكا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتبادل وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للطاقة الذرية هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.