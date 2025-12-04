وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في بروكسل، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي هانا مورو، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى مملكة بلجيكا.