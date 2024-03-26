مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل ورماً ضخماً بالغدة النخامية سبب مضاعفات حادة لمريض شاب

وتابع د. مسعود قائلاً أن الفريق الطبي أخضع الحالة إلى دراسة عميقة وخلص إلى خطة علاجية متكاملة، تم فيها أولاً إعادة الأملاح في الجسم إلى المعدل الطبيعي، ثم أجرى عملية سريعة عبر تقنيتي المجهر والمنظار، وبالدخول من تحت الشفة العليا، وصولاً إلى منطقة الورم الذي تم إستئصاله بشكل كامل وتحرير الغدة النخامية والعصب البصري، ومضت العملية ولله الحمد، وفقاً للخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح، ونقل المريض إلى العناية المركزة بحالة صحية مستقرة، وبقى فيها لمدة "24" ساعة قيد المراقبة، قبل أن يحول لغرفة تنويم أمضى فيها "5" أيام تحسنت خلالها حالته الصحية بسرعة مع العناية الطبية الحثيثة، غادر بعدها إلى منزله مشياً على قدميه، وأكدت صور أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بعد العملية، استئصال الورم بالكامل، كما أن المريض تخلص من كافة الأعراض التي عانى منها قبل العملية وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية.