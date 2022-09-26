"الطاقة المتجددة" تولّد الكهرباء عبر 5 مشاريع جديدة.. هنا التفاصيل

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إطلاق خمسة مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 3300 ميجاواط، والتي تهدف لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والوفاء بالتزامات البلاد تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتأتي المشروعات الخمسة ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بالنسبة 50% لكلٍ منهما وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030".
وتعتمد ثلاثة من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء على طاقة الرياح بقدرة 1800 ميجاواط في حين يعتمد مشروعان آخران على الطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاواط، وبالتفصيل تتوزع مشروعات طاقة الرياح على: مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميجاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط، أما مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية فموزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميجاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاواط.
وتعزز هذه المشروعات السعي لتوطين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، من خلال تشجيع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتمكين الكفاءات العاملة في القطاع.
واستكملت وزارتا الطاقة والمالية في أغسطس الماضي جميع الترتيبات والإجراءات القانونية لشراء حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة لتكون مملوكة بالكامل للدولة.
وجاءت هذه الترتيبات ضمن برنامج إعادة هيكلة الكهرباء، واستكمالاً للإصلاحات المالية والتنظيمية فيه، التي أقرتها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، بإشراف ودعم من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.