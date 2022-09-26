"الطاقة المتجددة" تولّد الكهرباء عبر 5 مشاريع جديدة.. هنا التفاصيل

وتعتمد ثلاثة من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء على طاقة الرياح بقدرة 1800 ميجاواط في حين يعتمد مشروعان آخران على الطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاواط، وبالتفصيل تتوزع مشروعات طاقة الرياح على: مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميجاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط، أما مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية فموزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميجاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاواط.