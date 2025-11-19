"حفظ النعمة بالرياض" تطلق مشروعًا لتحويل فائض الخضار والفواكه إلى منتجات غذائية ذات قيمة مضافة

وأكدت الجمعية أن المشروع يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، وتعزيز الاستدامة، ودعم الصناعات التحويلية، إضافة إلى الإسهام في تقليل الهدر الغذائي وتحويله إلى فرص اقتصادية مستدامة. ويهدف المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: تقليل الفقد والهدر الغذائي وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. تمكين الأسر عبر التوظيف المباشر أو إنشاء مشاريع منزلية مستدامة.