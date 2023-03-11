أين يصنع العلم السعودي؟ وكيف؟.. مقاس محدَّد محمل بالدلالات ويجرم تنكيسه

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لأن الأعلام تعدّ مفاخر للدول، وهي ما يعبر عن خصوصيتها الثقافية وتقاليدها المكتسبة من مكانتها وتاريخها ودينها، وما تحمله من معانٍ ترمز للتضحية والمجد المبذول لبناء الوطن؛ حيث نجد أن علم السعودية لا يخرج عن هذا الإطار المُتعارف عليه.