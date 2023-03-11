أين يصنع العلم السعودي؟ وكيف؟.. مقاس محدَّد محمل بالدلالات ويجرم تنكيسه

تتشرَّف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة؛ بتصنيع عَلَم المملكة العربية السعودية بمواصفات عالية الجودة والتميز.
وحمل العلم السعودي، المصنع في المجمع، مواصفات، في خط إنتاج باستخدام قماش البولستر الأخضر، بمقاسات ١٤٨سم×١٨٠سم، ليتكون بعد الخياطة والحياكة علم بمقاس ١٠٠سم×١٥٠سم، وكتابات كلمة التوحيد بمقاس ٣٦سم×٨٣سم.
ويستخدم مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، ماكينة تطريز يابانية استحدثتها الرئاسة لتحديث بنيتها الإنتاجية المتطورة باسم "تاجيما"؛ حيث تقوم بتطريز خيوط من القصب الفضي لصناعة العلم السعودي وجهين خلال ٥ ساعات.
ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لأن الأعلام تعدّ مفاخر للدول، وهي ما يعبر عن خصوصيتها الثقافية وتقاليدها المكتسبة من مكانتها وتاريخها ودينها، وما تحمله من معانٍ ترمز للتضحية والمجد المبذول لبناء الوطن؛ حيث نجد أن علم السعودية لا يخرج عن هذا الإطار المُتعارف عليه.
وللعلم السعودي شكل مستطيل، ولونه أخضر، ومقاسات العلم السعودي يكون فيها عرض العلم يساوي ثلثي طوله، تتوسّطه الشهادتان بالخط العريض واللون الأبيض: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"؛ لتسمو في سماء المجد على الهوية الإسلامية التاريخية بنور التوحيد.
ويأتي العلم السعودي بلونين لهما رموز؛ حيث جاء اللون الأخضر في العلم السعودي دلالةً على راية الإسلام؛ لأنه ومنذ ظهور الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية على يد النبي محمد صلّى الله عليه وسلم، ارتبط اللون الأخضر بالراية الإسلامية المرفرفة، واللون الأبيض رمز للسلام والنقاء، ويرمز السيف للاعتزاز؛ لأنه من التراث السعودي الأصيل.
وتتضمّن قوانين البلاد قانونًا يجرم فعل تنكيس علم البلاد أو المساس بالعلم السعودي، كما يجب ألا يلامس العلم السعوديُّ سطحَي الأرض والماء؛ لأنه يحمل راية التوحيد.