"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن. وتشهد أمطارًا غزيرة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأمطارًا خفيفة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.