"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك وجازان ونجران وعسير والباحة والقصيم).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة شرورة. وتشهد أمطارًا خفيفة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن. وتشهد أمطارًا غزيرة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وأمطارًا خفيفة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي وعفيف. وتشهد أمطارًا خفيفة على الرين والقويعية والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على جذم ويلملم وأضم وبني يزيد وميسان والطائف، وأمطارًا خفيفة على الجموم والكامل والقنفذة ورهاط ومدركة والعاصمة المقدسة ورنية، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتشهد أمطارًا خفيفة على جيزان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الخميس.