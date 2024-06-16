منذ بداية موسم الحج ..."وقاء" يفسح أكثر من مليون رأس من المواشي للدخول إلى العاصمة المقدسة

وأضاف أنه بلغت جولات الرقابة على الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة 535 جولة، بالإضافة إلى جهود العاملين بفرق الصحة النباتية في الاستكشاف عن الجراد الصحراوي والجندب الأسود والنطاط، بمساحة مستكشفة بلغت 23,129 هكتار، فضلاً عن دور التوعية والتثقيف من خلال حملة "وقاء يهتم بأضحيتك" في محافظات المنطقة لإيضاح الممارسات الصحية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 2,000 مستفيد، مؤكداً استمرار الجهود حتى انتهاء الموسم.