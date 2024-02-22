فهد بن عبدالله: الأجداد قدموا الكثير من التضحيات في سبيل قيام الدولة الأولى

وقال: وقفتنا اليوم مع هذه المناسبة الخالدة منذ التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود حينما أعلن قيام الدولة السعودية الأولى قبل ثلاث قرون من الزمن، ازدهر به الناس وتوحدوا تحت كلمة التوحيد وانتشرت به الثقافة والعلوم، وتأسس بها الكيان السياسي الذي يحقق الوحدة والاستقرار، وكانت الدرعية عاصمة تلك الدولة الفتيّة، حيث قدم الأجداد الكثير من التضحيات في سبيل قيام الدولة الأولى، تلك الدولة التي وضعت خارطة الطريق لقيام مملكة ذات عزٍّ وشموخٍ وإباء، لتستمر رحلة البناء واستشراف المستقبل حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الذي تصاعدت فيه وتيرة الإنجازات التي طالت جميع الميادين والقطاعات، ليقف وطننا شامخاً بين دول العالم.