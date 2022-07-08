"مجازر المعيصم"بالمشاعر المقدسة تستقبل أضاحي الحجاج أول أيام عيد الأضحى

أنهت أمانة العاصمة المقدسة كامل استعدادات أعمالها في مجال الإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح والمجازر بالمشاعر المقدسة بمنطقة المعيصم, والتي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، حيث ستشهد إقبالاً كبيرًا من حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الأيام من عيد الأضحى المبارك.

وصرّح الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي المشرف على أعمال المجازر بالمشاعر المقدسة بأن الأمانة وضعت مجمل الترتيبات الكفيلة بأداء المجازر بأعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم وإبرام عقود صيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الإصحاح البيئي.

وأكد أن الأمانة تقوم بالإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة وحدات الذبح الخمس بالمشاعر المقدسة والتي تبلغ طاقتها الاستيعابيه نحو ( 1.020,000 ) رأس من المواشي.

وأوضح الدكتور الحتيرشي أن وحدات الذبح الـ (5) تشمل على النحو التالي :-

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (1) وتبلغ سعتها (200.000) رأس من المواشي.

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (2) وتبلغ سعتها (120,000) رأس من المواشي.

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (3) وتبلغ سعتها (120,000) رأس من المواشي.

- مجزرة المعيصم المطورة رقم (4) الأبقار والجمال وتبلغ سعتها (10.000) رأس.

- وحدة الذبح (B) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120.000) رأس من المواشي بالموسم.

- وحدة الذبح (D) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120.000) رأس من المواشي بالموسم.

- وحدة الذبح (E) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120.000) رأس من المواشي بالموسم.

- وحدة الذبح (F) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120,000) رأس من المواشي بالموسم.

وأكد أن الأمانة قد وضعت جميع الترتيبات الكفيلة بأداء هذه المجازر والوحدات بالطريقة المثلى خلال فترة الموسم وما بعده، مشيرًا إلى أنه قد تم تشكيل عددٍ من الفرق الميدانية لمتابعة إجراء مشروعات نظافتها على الوجه المطلوب.

ويُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة تسعى إلى القيام بكل ما هو واجب عليها تجاه خدمة ضيوف الرحمن في جميع أنواع الخدمات التي تؤديها عن طريق قطاعاتها أو المؤسسات المتعاقدة معها لأداء مختلف المهام التشغيلية وبالدرجة المثلى التي تلبي جميع احتياجات حجاج بيت الله الحرام من الخدمات البلدية المختلفة.