لا تستغرب الفيديوهات.. 3 تساؤلات محيرة عن البرق والرعد وإجابات من "المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا) أن البرق يتحرك من السحب باتجاه الأرض، والعكس صحيح، وأحيانًا يبدأ من الأرض ويتحرك إلى أعلى باتجاه السحب، علاوةً على ذلك فإن البرق يتحرك في كل اتجاه يمينًا ويسارًا، وأحيانًا من الأعلى إلى الأسفل، ثم يغيّر اتجاهه إلى الأعلى وهكذا، فلا تستغرب عندما تشاهد مقاطع فيديو مبطأة تُظهر لك أشكالًا من البرق ربما تكون غير مألوفة لديك".