لا تستغرب الفيديوهات.. 3 تساؤلات محيرة عن البرق والرعد وإجابات من "المسند"

طرح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، 3 تساؤلات محيرة عن البرق والرعد؛ حيث قال في أحدهم: "هل البرق ينطلق من الأعلى إلى الأسفل، من السحاب إلى الأرض؟ أم العكس؟"، ثم أجاب في إيضاح.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقًا) أن البرق يتحرك من السحب باتجاه الأرض، والعكس صحيح، وأحيانًا يبدأ من الأرض ويتحرك إلى أعلى باتجاه السحب، علاوةً على ذلك فإن البرق يتحرك في كل اتجاه يمينًا ويسارًا، وأحيانًا من الأعلى إلى الأسفل، ثم يغيّر اتجاهه إلى الأعلى وهكذا، فلا تستغرب عندما تشاهد مقاطع فيديو مبطأة تُظهر لك أشكالًا من البرق ربما تكون غير مألوفة لديك".
وعن إجابة تساؤل: "هل يحدث الرعد بدون برق؟"، قال "المسند": "لا يمكن أن يحدث الرعد بدون برق، فالبرق هو التيار الكهربائي الذي يسخن الهواء بسرعة فائقة وبطاقة عالية، وهو الذي يُحدث الصوت عبر تمدد وانكماش الهواء بسرعة، وأحيانًا تسمع الرعد ولا ترى البرق؛ لكون الحدث حصل في السحب المرتفعة، وتحتها سحب كثيفة تحجب عنك رؤية البرق، وأحيانًا أخرى ترى البرق ولا تسمع الرعد؛ لأنه حدث في مكان بعيد جدًا".
وفي إبانة من "المسند" عن السؤال الأخير الذي قال فيه: "هل يمكن أن يضرب البرق المكان نفسه مرتين؟" أجاب: "نعم.. أحيانًا يضرب البرق المكان نفسه مرتين في وقت متقارب جدًا، وأحيانًا أكثر من مرة، والله أعلم".