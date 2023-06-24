وفرة سلع وكثافة متسوّقين.. "رواج بأسواق جازان قُبيل العيد" والرقابة حاضرة

من جانبها، كَثَّفَتْ أمانةُ منطقة جازان والبلدياتُ المرتبطةُ بها أعمالَها الرقابيةَ على جميع المحال المتعلقةِ أنشطتها بالصحة العامة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكّد من التزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة المستهلك.