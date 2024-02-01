إطلاق الإصدار الخاص لسلسلة "حكايات يوتيوب" للسعودية.. تعرف عليها

أعلن YouTube عن إطلاق إصدار خاص لسلسلة حكايات YouTube الموجه للسعودية، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات وحلقات البودكاست لتسليط الضوء على صنّاع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويركّز الموسم الجديد على المواضيع التي تهم الشباب في السعودية وتوفر منصة للحوار بين صنّاع القرار والشخصيات العامة المؤثرة وجيل الألفية، وتجمع "حكايات YouTube" لهذا العام بين مجموعة من أفضل صنّاع المحتوى السعوديين على YouTube وشخصيات عامة مؤثرة من المملكة.
وفي هذا الإصدار الخاص، تظهر مجموعة متنوّعة من صنّاع المحتوى بمختلف المجالات التي تتنوّع بين نمط الحياة والصحة والتكنولوجيا والاستثمار، مثل بيكو وفيصل السيف وسكري لايف وفارس التركي، ويناقشون مواضيع تتصدر اهتمام الشباب السعودي، من بينها مستقبل الوظائف والذكاء الاصطناعي وجودة الحياة واقتصاد صنّاع المحتوى والرياضة.
ويشمل الضيوف أشخاصاً مؤثرين من القطاعين العام والخاص في المملكة مثل ممثلين عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (د. رائد الجدعاني)، وبرنامج جودة الحياة (د. نورا اليوسف)، وقادة من القطاع الخاص يركّزون على اقتصاد صناع المحتوى (قسورة الخطيب) والرياضة (هيا صوان).
وفي هذا الصدد، قال مدير YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "طارق أمين" إنّ "منصّة YouTube تمثّل انعكاساً لما يرد في ذهن الشباب السعودي بفضل مجتمع صنّاع المحتوى الحيوي في المملكة، ولقد أسسّوا منتديات حول مواضيع تثير اهتمامهم واهتمام جمهورهم. ولهذا السبب، قرّرنا استخدام "حكايات YouTube" كمنصة تسمح لصنّاع المحتوى على YouTube بالتواصل مع صنّاع القرّار حول هذه المواضيع وتساعدهم على مشاركة تجاربهم مع العالم".
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تتمثل نسبة السعوديين ممن يقل أعمارهم عن 30 عاماً حوالي %63. وبحسب بيانات YouTube، استخدم أكثر من 20 مليون شخص فوق سن 18 عاماً هذه المنصّة في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، وشاهد الشخص العادي أكثر من 55 دقيقة من فيديوهات YouTube يومياً في يونيو 2022.