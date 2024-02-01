إطلاق الإصدار الخاص لسلسلة "حكايات يوتيوب" للسعودية.. تعرف عليها

وفي هذا الصدد، قال مدير YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "طارق أمين" إنّ "منصّة YouTube تمثّل انعكاساً لما يرد في ذهن الشباب السعودي بفضل مجتمع صنّاع المحتوى الحيوي في المملكة، ولقد أسسّوا منتديات حول مواضيع تثير اهتمامهم واهتمام جمهورهم. ولهذا السبب، قرّرنا استخدام "حكايات YouTube" كمنصة تسمح لصنّاع المحتوى على YouTube بالتواصل مع صنّاع القرّار حول هذه المواضيع وتساعدهم على مشاركة تجاربهم مع العالم".