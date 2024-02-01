"الزعاق": الثلث الأول من فبراير نزرع فيه كل شيء والثاني برده يُدمي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن اليوم الخميس أول أيام شهر فبراير، وهو أقصر شهور السنة، وعدد أيامه 28 يومًا في السنة البسيطة و29 في الكبيسة، ولا يصبح 29 يومًا إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.