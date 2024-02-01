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"الزعاق": الثلث الأول من فبراير نزرع فيه كل شيء والثاني برده يُدمي

يسمى في العراق وبلاد الشام بشباط المأخوذة من لفظة "شبط" أي ضرب وجلد
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق
خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن اليوم الخميس أول أيام شهر فبراير، وهو أقصر شهور السنة، وعدد أيامه 28 يومًا في السنة البسيطة و29 في الكبيسة، ولا يصبح 29 يومًا إلا مرة واحدة كل 4 سنوات.

وأضاف الزعاق أن فبراير يسمى في العراق وبلاد الشام بشباط مأخوذة من لفظة "شبط" أي ضرب وجلد.

وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس" أن شهر فبراير 3 أجزاء، الثلث الأول منه موسم بذرة الست ويمكن خلاله زراعة كل شيء، والثاني موسم عقرب الدم التي بردها يُدمي ولا يقتل، والثلث الأخير تتخلق فيه السحب الصيفية الشديدة.

الأرصاد
خالد الزعاق
شهر فبراير

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