لأول مرة.. "إثراء" يكشف تأثير التقنية على جيل ألفا: 90% يطالبون بضوابط تحمي القيم

وشهدت القمة كلمة لصاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد آل سعود، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، أعقبتها جلسة حوارية مع نائب المحافظ للإستراتيجية والرقمية بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حيث استُعرضت أبرز نتائج التقرير الوطني الذي استغرق إعداده عامين كاملين، وشمل آراء أكثر من 750 مشاركًا سعوديًا من أولياء الأمور والخبراء والمعلمين.