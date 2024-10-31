القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة لملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".