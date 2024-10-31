القيادة تبعث برقيتي عزاء ومواساة لملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق مملكة إسبانيا، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه".