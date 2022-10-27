بالفيديو.. "العلياني" لـ"يا هلا بالعرفج": محمد بن سلمان قائد ملهم رسم للمملكة شكلًا جديدًا
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج، مقطعًا مرئيًّا للإعلامي المتألق "علي العلياني"، تَحدث من خلاله عن كتاب #قائد_التغيير للأستاذ "خالد المالك" حيث قال:
نحن فخورون بالأمير "محمد بن سلمان" القائد الملهم الذي أعاد الشعب السعودي لطبيعته، وخلق للمملكة شكلًا جديدًا محليًّا ودوليًّا، وهو سيد الإرادة السياسية، الذي يركز دائمًا على أن الثروة الحقيقية هي المواطن السعودي.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة "المشي مع العرفج"، استعرض البرنامج فيديو مع الأستاذ "ناصر العقيل"، تَحدث فيه عن علاقته بالمشي، وعن فترة التخطيط لقناته التي تعرض الكتب "دوباميكافين كتب" وكيف اختار اسم هذه القناة.
وفي نفس السياق ومن خلال فقرة "البرواز" استعرض البرنامج مقطعًا للدكتور "سالم باشميل" تَحدث فيه عن الوعي المالي وأهمية الادخار؛ وذلك بمناسبة #اليوم_العالمي_للادخار، كما ذكر العرفج فوائد الادخار الكثيرة، ونوّه بضرورة غرس ثقافة الادخار في أطفالنا.
وأخيرًا وفي فقرة "سيرة وتر"، يروى عامل المعرفة قصة أغنية "أهيم بروحي على الرابية" كلمات الشاعر "طاهر زمخشري".