بالفيديو.. "العلياني" لـ"يا هلا بالعرفج": محمد بن سلمان قائد ملهم رسم للمملكة شكلًا جديدًا

نحن فخورون بالأمير "محمد بن سلمان" القائد الملهم الذي أعاد الشعب السعودي لطبيعته، وخلق للمملكة شكلًا جديدًا محليًّا ودوليًّا، وهو سيد الإرادة السياسية، الذي يركز دائمًا على أن الثروة الحقيقية هي المواطن السعودي.