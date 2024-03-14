طيران ناس وكاتريون يقدمان أكثر من 220 ألف وجبة إفطار  رمضاني للمسافرين خلال شهر رمضان على الرحلات الداخلية والدولية

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بالتعاون مع شركة كاتريون لتقديم 220 ألف وجبة إفطار رمضاني مجاني خلال شهر رمضان المبارك للمسافرين على متن رحلاته الداخلية والدولية التي تتزامن مع أوقات الإفطار، ضمن مبادراته لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز تجارب العملاء. يقدم طيران ناس هذه المبادرة بالتعاون مع شركة كاتريون ، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات التموينية على الطائرات،