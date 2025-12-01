الخريف: الصادرات غير النفطية تسجل رقماً تاريخياً في 2024 بقيمة 515 مليار ريال بارتفاع 13% عن العام الماضي و113% منذ إطلاق رؤية 2030

وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً لافتاً منذ إطلاق رؤية 2030، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية بأكثر من 65%، من 7200 مصنع في عام 2016 إلى أكثر من 12 ألف منشأة في عام 2025، بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.2 تريليون ريال.