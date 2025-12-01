الخريف: الصادرات غير النفطية تسجل رقماً تاريخياً في 2024 بقيمة 515 مليار ريال بارتفاع 13% عن العام الماضي و113% منذ إطلاق رؤية 2030

أكد وزير الصناعة بندر الخريف خلال مشاركته في معرض التحول الصناعي في السعودية 2025 بالرياض، أن استضافة المملكة للحدث بالشراكة مع "هانوفر ميسي" تعكس مكانتها المتنامية في المشهد الصناعي الدولي ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي عالمياً، إضافة إلى الثقة العالمية بقدراتها الصناعية والتقنية.
وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً لافتاً منذ إطلاق رؤية 2030، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية بأكثر من 65%، من 7200 مصنع في عام 2016 إلى أكثر من 12 ألف منشأة في عام 2025، بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.2 تريليون ريال.
