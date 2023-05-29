"موهبة" تختتم مشاركتها بالتجارب التي يقدمها رواد الفضاء السعوديون مع طلابها

اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، التجارب التي قدمها رائدا الفضاء السعوديان؛ علي القرني، وريانة برناوي، داخل محطة الفضاء الدولية، مع طلبة التعليم العام داخل مؤسسة "موهبة"، وذلك لمدة 3 أيام، وبشراكة مع الهيئة السعودية للفضاء، ضمن تجربة "بيئة الجاذبية الصغرى"؛ الهادفة إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء ومجالاته، عبر برامج إثرائية وتدريبية نوعية، بمشاركة طلبة من مختلف أنحاء المناطق، للتعرف على محطة الفضاء الدولية (ISS)، والتواصل المباشر واللحظي مع رائدي الفضاء السعوديين في رحلتهما إلى الفضاء، في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء.