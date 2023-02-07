الرياض تشهد انطلاق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك.. غدًا

ينطلق غدًا الأربعاء في الرياض، مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي يُقام تحت رعاية وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، ويستمر على مدى يومين، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، بحضور وزراء وخبراء ومتخصصين في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية من شتى دول العالم، وذلك لمناقشة التطورات العالمية، وسبل أتمتة هذه لقطاعات، وتيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.
يشمل المؤتمر إقامة معرض متكامل بمشاركة أكثر من 50 جهة ممثلة عن القطاعين العام والخاص، وتهدف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال المؤتمر توفير منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية مع المنظمات الدولية والخبراء والمهتمين، وذلك لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد وتعزيز روافده، ودعم المنظومة الرقمية المطورة والمتكاملة في مسعى لتحقيق استدامة الاقتصاد المحلي، وتعزيز الأمن.
وعلى مدار اليومين، سيشهد المؤتمر 15 جلسة حوارية وورقة عمل، تستهدف المكلفين والعملاء من المستوردين والمصدرين، والباحثين، والإعلاميين، وجميع المهتمين بالناحية المعرفية للقطاع الذي يُمثل ركيزة محورية للمملكة في استدامة وتنوع اقتصادها.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول عددًا من الجلسات من أبرزها جلسة تحمل عنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" بمشاركة محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور مارسيلو كارفاليو، الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي، بنك بي أن بي باريبا، وجلسة ثانية بعنوان "بيئة لوجستية ممكنة للاستثمار (الشفافية والكفاءة)"، بمشاركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي الدكتور كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى جلسة يشارك فيها الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو تحمل عنوان "الازدهار من خلال نظام نقل آمن وفعال".
ويشهد الأربعاء جلسة بعنوان "الدور الجمركي بين الأمن وتسهيل التجارة"، يتحدث فيها براناب كومار داس، مدير شؤون الالتزام والتيسير بمنظمة الجمارك العالمية، وفاراز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة نون، والدكتور سامي الصقر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للغذاء والدواء، والمهندس عبدالله النعيم، نائب المحافظ للشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والدكتور مشاري المشاري، نائب مدير مركز المعلومات الوطني.
يتلوها جلسة بعنوان "الزكاة نموذجاً للتضامن الاجتماعي وإسهاماتها في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة"، ويتحدث فيها الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، لرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، و عبدالرحمن الزامل، مدير عام التواصل الخارجي للتنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، و الطيّب آدم، المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، والمهندس سلطان الجريس، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشيخ صلاح حيدر رئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، بالإضافة إلى جلسات أخرى حول "توعية دافعي الضرائب: أداة أساسية للامتثال الطوعي"، و"تكامل عمليات الجمارك والضرائب: الفوائد والتحديات"، و"الاتجاهات والتحديات الحالية في تسعير التحويل".
فيما يبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بعدد من الجلسات من أبرزها جلسة "الحوافز الضريبية: النهاية أو مبتدئ جديد في إطار الركيزة الثانية"، و"الفواتير الإلكترونية"، يتبعها جلسة "المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة لسلسلة التوريد"، و"التحول الرقمي للإدارات الضريبية"، بالإضافة إلى جلسة مصغرة بعنوان "الفسح خلال ساعتين"، وجلسة حوارية بعنوان "أثر التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الزكاة"، فيما سيكون ختام جلسات اليوم الثاني بعنوان "معاملة الزكاة والضرائب على الأدوات المالية".