الرياض تشهد انطلاق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك.. غدًا

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول عددًا من الجلسات من أبرزها جلسة تحمل عنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" بمشاركة محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية، وفيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور مارسيلو كارفاليو، الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي، بنك بي أن بي باريبا، وجلسة ثانية بعنوان "بيئة لوجستية ممكنة للاستثمار (الشفافية والكفاءة)"، بمشاركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي الدكتور كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى جلسة يشارك فيها الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو تحمل عنوان "الازدهار من خلال نظام نقل آمن وفعال".