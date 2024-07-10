بمشاركة 30 دولة.. اختتام أعمال مؤتمر "تمكين تجربة العميل" بالرياض

وأكّد "الزهراني" أن تنظيم المؤتمر يأتي دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين تجربة العميل، ويعزز فرصًا واسعة للتواصل والتعاون؛ حيث يمكن للحاضرين التواصل مع نظرائهم في مجال العمل، والمشاركة في المناقشات، وتبادل الأفكار، وإنشاء مجتمع من المتخصصين في تجربة العميل. وتعمل هذه البيئة التعاونية على تشجيع الحضور على التعلم من بعضهم البعض واكتساب أفكار ورؤى جديدة.