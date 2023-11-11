الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي رؤساء الجابون وتنزانيا وملاوي وطاجيكستان

يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وقّع في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد في مدينة الرياض، 14 اتفاقية قرض تنموي لدعم 12 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، من بينها اتفاقية تنموية لتمويل مشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي- ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة (75) مليون ريال، إضافة إلى اتفاقية لتمويل مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة (48.75) مليون ريال.