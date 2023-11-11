الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يلتقي رؤساء الجابون وتنزانيا وملاوي وطاجيكستان

الْتقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، على هامش القمة السعودية الإفريقية التي عقدت في مدينة الرياض؛ عددًا من رؤساء الدول الإفريقية.
والْتقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الرئيس الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية الجابون، وبحث معه فرص التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم القطاعات الحيوية في الجابون.
كما الْتقى فخامة السيدة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة في مقر إقامتها بالرياض، واستعرضا المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في تنزانيا.
والْتقى مع الرئيس لازاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ملاوي، في مقر الصندوق بالرياض، لاستعراض المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في ملاوي؛ حيث أشاد بالعلاقات الإنمائية القائمة مع الصندوق.
كما الْتقى الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان في مقر إقامته بالرياض، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان، لمناقشة المشروعات والبرامج الإنمائية التي يمولها الصندوق في طاجيكستان.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وقّع في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي المنعقد في مدينة الرياض، 14 اتفاقية قرض تنموي لدعم 12 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، من بينها اتفاقية تنموية لتمويل مشروع إنشاء وإعادة تأهيل طريق (مانجوتشي- ماكانجيرا) في جمهورية ملاوي بقيمة (75) مليون ريال، إضافة إلى اتفاقية لتمويل مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتي بيناكو وكياكا في جمهورية تنزانيا بقيمة (48.75) مليون ريال.
وتأتي الاتفاقيات استمرارًا لجهود الصندوق الإنمائية القائمة لدعم النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في قارة إفريقيا؛ حيث قدّم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 47 دولة إفريقية، بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار دولار.