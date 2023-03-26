بتكلفة 3 ملايين ريال.. الانتهاء من استبدال نظام التكييف بجامع الملك فهد بالدمام

وافتتح الجامع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز – حفظه الله – أمير المنطقة الشرقية آنذاك قبل أكثر من خمسة وعشرين عاماً تقريباً، وروعي في بنائه تطوير الموقع العام له، وتوفير مواقف للسيارات ويبلغ ارتفاع قبة الجامع ثلاثون متراً، مقابل ستون متراً للمآذن. ويضم الجامع دوراً للميزانين بمساحة إجمالية قدرها ألف وخمسمئة متر مربع لاستيعاب أكبر عدد من المصلين واستغلالها مصلى للنساء خلال شهر رمضان والأعياد.