خطيب عرفة "المعيقلي".. نظرة على سيرته العلمية والعملية ومسيرته مع الإمامة والخطابة

في كل عام، يتوجه المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مشعر عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة؛ لأداء ركن الحج الأعظم، والاستماع إلى خطبة يوم عرفة التي تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال.
وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤخراً عن صدور الموافقة الملكية الكريمة؛ بتولي الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام؛ إلقاء خطبة عرفة لهذا العام 1445هـ.
يشار إلى أن الدكتور "المعيقلي" خطيب وإمام وحافظ لكتب الله، وأستاذ جامعي، وله سيرة علمية وعملية زاخرة بالخبرات وخدمة كتاب الله.
وفي هذا التقرير نسلط الضوء على شيء من سيرته وأعماله.
هو الشيخ ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي ولد في المدينة المنورة في 7 يناير عام 1969.
تخرج الدكتور "المعيقلي" بكلية المعلمين بالمدينة المنورة، ثم حصل على درجة الماجستير سنة 1425هـ، في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بعنوان: "مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية عبدالملك الميموني"، من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، وحصل فيها على تقدير ممتاز، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفقه الشافعي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1434هـ من جامعة أم القرى، وكانت الرسالة عن تحقيق كتاب (تحفة النبيه شرح التنبيه) في الحدود والأقضية للإمام الشيرازي.
وبخصوص خبراته العملية؛ فقد عين مدرساً لمادة الرياضيات، وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلماً، ثم أصبح موجهاً طلابياً في مدرسة الأمير عبدالمجيد بمكة المكرمة، ثم عمل أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، وشغل منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
وتولى الشيخ "المعيقلي" إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة، ثم كلف بإمامة المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ، ثم تولى لاحقاً إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك عام 1428هـ، وعيّن إماماً رسمياً للمسجد الحرام في ذلك العام حتى الآن، ويعد الشيخ "المعيقلي" من أشهر القرّاء في العالم الإسلامي.
وفي عام 2006م، سجَّل ماهر المعيقلي المصحف المرتل المشترك لإذاعة وتلفزيون السعودية، بالاشتراك مع الشيخ محمد السيد ضيف، وكان هذا المصحف الأول الذي يتم تسجيله للإذاعة وللتلفزيون في آن واحد.
ولخطبة يوم عرفة مكانة عظيمة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتترجم الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين، لتصل للعالم أجمع بمختلف لغات الحجاج وألسنتهم، وعبر القنوات التلفزيونية المختلفة وتتاح عبر منصة "منارة الحرمين"، إذ تترجم خطبة عرفة إلى لغات عدة؛ أهمها: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية.