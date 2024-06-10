خطيب عرفة "المعيقلي".. نظرة على سيرته العلمية والعملية ومسيرته مع الإمامة والخطابة

ولخطبة يوم عرفة مكانة عظيمة عند المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتترجم الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين الشريفين، لتصل للعالم أجمع بمختلف لغات الحجاج وألسنتهم، وعبر القنوات التلفزيونية المختلفة وتتاح عبر منصة "منارة الحرمين"، إذ تترجم خطبة عرفة إلى لغات عدة؛ أهمها: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية.