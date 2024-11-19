بمشاركة 200 جهة.. المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية ينطلق غدًا في الرياض

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية "سار" أن استضافة "سار" لهذا الحديث تأتي في ظل الدور الريادي للمملكة في قطاع السكك الحديدية في المنطقة، وذلك من خلال ما تملكه من شبكة سكك حديدية تربط بين مختلف مدن ومناطق المملكة، وتشهد العديد من التطورات، ما يجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط قارات العالم، ليسهم هذا الحدث في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة وسلاسة.