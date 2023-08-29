رحالة ومستشرقون رصدوا الفهد الصياد في الجزيرة العربية قبل مئات السنين

ودوّن الغربيون الثلاثة ما رصدوه في كتبهم عن هذا الحيوان الذي اختفت آثاره من المنطقة منذ حوالي 60 عامًا مضت؛ ففي تاريخ 20 سبتمبر 1845م ذكر الرحالة والمستشرق الفنلندي "جورج أوغست والن" بعد وصوله لمدينة حائل؛ أن الفهد موجود، ويعتبر المستشرق جورج والن أول المستكشفين الأوروبيين الذين جابوا شمال الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي.