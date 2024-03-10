الرياض.. وزير التعليم يُدشّن برنامج "تحدي المشي في المدارس"

دشّن وزيرُ التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الأحد، في مقرّ وزارة التعليم بالرياض، برنامجَ "تحدي المشي في المدارس".
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "تحدي المشي للترفيه" الأمير خالد بن سعود الفيصل.
ويهدف البرنامج إلى الوصول لمجتمع حيوي من خلال رفع مستوى ممارسة النشاط البدني في المجتمع المدرسي، وزيادة عدد مزاولي رياضة المشي في المجتمع السعودي.
وتضمّن البرنامجُ حفلًا خطابيًّا على مسرح وزارة التعليم، بدأ بعرض مرئي عن تحدّي المشي للمدارس، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة شركة "تحدي" الأمير خالد بن سعود الفيصل.
وقال "الفيصل": إن تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2022، كشف أن نسبة ممارسي النشاط البدني لمدة 60 دقيقة يوميًّا من فئة الأطفال والمراهقين بالمملكة لا تتجاوز "6%"، وتعدُّ نسبة منخفضة ويجب معالجتها.
وأضاف: "تماشيًا مع رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمين، تم تصميم برنامج يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة المشي وزيادة ممارسيها "برنامج تحدي المشي للمدارس"، بالتعاون مع وزارة التعليم وبمشاركة المعلمين والمعلمات، مستهدفًا أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة؛ بهدف الوصول إلى مجتمع حيوي نشيط؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة".
ويُنظّم "تحدي المدارس للمشي" سنويًّا بالشراكة بين وزارتَي التعليم والرياضة، بالتعاون مع شركة "تحدي المشي للترفيه".
ويسجل الطلاب والطالبات في دوري المدارس للمشي، عبر التطبيق الخاص للتحدي، واحتساب خطواتهم عبر مسارين خاص وعام.
ويتنافس طلاب وطالبات التعليم العام في المسار الخاصّ للتحدّي من أصل "1266" مدرسة جرى اختيارها من جميع إدارات التعليم بالمملكة؛ حيث يتمّ احتساب الإجمالي التراكمي لخطوات الطلاب والطالبات وتصفية المدارس إلى أعلى 16 مدرسة للبنين والبنات.
وحرصًا على مشاركة أكبر عدد من الطلاب والطالبات في التحدي، أطلق البرنامجُ المسارَ العام للتنافس بشكل فردي؛ حيث يكون التحدّي مفتوحًا للجميع من خلال جولة واحدة يتحدد فيها الفائزون الأعلى خطوات من جميع مدارس المملكة.
وفي نهاية الحفل قدّم مجموعةٌ من طلبة التعليم العام مشاركةً طلابية بعنوان "نمشي للصحة.. نمشي للحياة"، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.