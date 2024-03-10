الرياض.. وزير التعليم يُدشّن برنامج "تحدي المشي في المدارس"

وحرصًا على مشاركة أكبر عدد من الطلاب والطالبات في التحدي، أطلق البرنامجُ المسارَ العام للتنافس بشكل فردي؛ حيث يكون التحدّي مفتوحًا للجميع من خلال جولة واحدة يتحدد فيها الفائزون الأعلى خطوات من جميع مدارس المملكة.