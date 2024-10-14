مطارات القابضة توقّع اتفاقية تعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث "مسار واعد"

وقّعت "مطارات القابضة" اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث "مسار واعد"، وتوظيفهم في القابضة، وشركاتها التابعة، وقد مثّل مطارات القابضة في التوقيع على هذه الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ رائد بن حسن الإدريسي، فيما مثّل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح.