مطارات القابضة توقّع اتفاقية تعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث "مسار واعد"

وقّعت "مطارات القابضة" اليوم اتفاقية تعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى الاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث "مسار واعد"، وتوظيفهم في القابضة، وشركاتها التابعة، وقد مثّل مطارات القابضة في التوقيع على هذه الاتفاقية سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ رائد بن حسن الإدريسي، فيما مثّل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح.
وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع عمليات المطار بعدد من الدول منها: سنغافورة، وألمانيا، وإيرلندا، ويُعد "مسار واعد" أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ويهدف إلى تدريب الطلاب والكفاءات الوطنية، وإعادة تأهيلهم في القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للنمو والازدهار.
يذكر أن "مطارات القابضة" تُشرف على تشغيل 27 مطاراً في المملكة عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)؛ التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة، والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة؛ لتحقيق مزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030.