مكتب تطوير جازان يحقق أعلى مستوى نضج ويفوز بتكريم "كفاءة الإنفاق" ضمن تقييم وحدات المتابعة

في إنجاز نوعي جديد، حقق المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان أعلى مستوى نضج في تقييم أداء وحدات المتابعة التنموية، ليصبح أول مكتب استراتيجي لتطوير المناطق في المملكة يحقق هذا المستوى المتقدم، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ورئيس اللجنة الإشرافية للمكتب، وبإشراف ومتابعة مباشرة من سموه.
ويأتي هذا التميز بعد إطلاق سموه مراحل التقييم بالشراكة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO)، بهدف تطوير وحدات المتابعة التنموية ورفع كفاءتها في إدارة المشاريع وتحسين جودة التنفيذ.
وشملت محاور التقييم خمسة مجالات رئيسة، هي: تأسيس وحدة المتابعة، ودعم الأعمال، ودعم المشاريع التنموية، وتطوير القدرات التنفيذية، إلى جانب المحور الاستراتيجي.
وتهدف وحدة المتابعة التنموية إلى تطبيق أفضل ممارسات هيئة كفاءة الإنفاق، ورفع كفاءة التخطيط وجودة تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وموثوقية بيانات الأداء.
وأسهمت جهود الوحدة في تسريع إنجاز المشاريع من خلال أكثر من 100 زيارة واجتماع ميداني، شملت متابعة مشروعي مطار جازان الجديد ومستشفى النساء والولادة، كما نفذت 15 برنامجًا تدريبيًا بأكثر من 100 ساعة تدريبية، استفاد منها أكثر من 300 متدرب ومتدربة من القطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع الهيئة.
ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة النضج المؤسسي، وتعززت ثقافة التعاون بين الجهات الحكومية، ما أسفر عن تكريم الوحدة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 2024، نظير تحقيقها مستهدفات التنمية وجودة الأثر في المنطقة.
ويواصل المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان دوره في صياغة السياسات والرؤى الشاملة، ومراجعة الخطط الحكومية وترتيب أولويات التنفيذ، بما يعزز التكامل ويصنع مستقبلًا تنمويًا واعدًا للمنطقة.