مكتب تطوير جازان يحقق أعلى مستوى نضج ويفوز بتكريم "كفاءة الإنفاق" ضمن تقييم وحدات المتابعة

في إنجاز نوعي جديد، حقق المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان أعلى مستوى نضج في تقييم أداء وحدات المتابعة التنموية، ليصبح أول مكتب استراتيجي لتطوير المناطق في المملكة يحقق هذا المستوى المتقدم، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ورئيس اللجنة الإشرافية للمكتب، وبإشراف ومتابعة مباشرة من سموه.