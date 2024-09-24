محليات

إحباط تهريب 16.8 كلجم من "الحشيش" و22350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان

إحباط تهريب 427 كلجم من "القات المخدر" في قطاع الربوعة بعسير
إحباط تهريب 16.8 كلجم من "الحشيش" و22350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (16.8) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(22350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (427) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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