"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية ونجران والقصيم وعسير وجازان والباحة وحائل).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العديد وذعبلوتن وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق. وتشهد أمطارًا خفيفة على الشنان وبقعاء وسميراء، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم. وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.