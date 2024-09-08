"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.